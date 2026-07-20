ВСУ атаковали беспилотником пассажирский автобус в Шебекино, погибли 5 человек

В понедельник, 20 июля, в городе Шебекино Белгородской области беспилотник ВСУ целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» врио губернатора региона Александр Шуваев.

«По предварительным данным, в результате бесчеловечной и подлой атаки погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются. <...> В Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, среди которых есть 17-летний парень. Трое из них — в крайне тяжёлом состоянии», — уточнил глава Белгородской области.