Под Черняховском из-за ДТП частично заблокирован проезд в направлении Нестерова (фото)

В Черняховском районе из-за ДТП затруднен проезд по федеральной трассе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«24 июля 2026 года на 80-м километре автодороги „Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой“ (Черняховский район) произошло ДТП. Пострадавших нет. В настоящий момент одна полоса движения открыта. Проезд транспортных средств регулируется сотрудниками Госавтоинспекции. На месте продолжают работать инспекторы Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.

По данным очевидца, столкнулись две фуры. Информация уточняется.