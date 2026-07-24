«Хранители руин» анонсировали фестиваль «Воротник» в Железнодорожных воротах Калининграда

В Калининграде 1 и 2 августа пройдет городской фестиваль «Воротник», организованный волонтерским движением «Хранители руин». Площадкой мероприятия станут Железнодорожные ворота на Гвардейском проспекте, 51а, где расположен штаб организации.

Как сообщили организаторы, в этом году фестиваль пройдет в более камерном формате, чем в предыдущие годы. При этом пространство исторического комплекса планируют наполнить различными активностями для посетителей.

В программе заявлены лекции о сохранении исторического наследия и городских проектах, экскурсии, мастер-классы, маркет мастеров, выступления музыкантов, а также интерактивные площадки для детей и взрослых. Для гостей также организуют зону с уличной едой.

Фестиваль будет работать оба дня с 12:00 до 20:00. Вход бесплатный, однако для посещения необходима предварительная регистрация. По словам организаторов, она поможет оценить ожидаемое количество гостей.

В «Хранителях руин» отметили, что подробную программу фестиваля будут публиковать постепенно. Кроме того, организация приглашает к участию мастеров и авторов собственных проектов, желающих представить свои изделия или активности на площадке фестиваля.





Изображение: «Хранители руин»