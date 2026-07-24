После атаки БПЛА в Ленобласти приостановили работу логистических центров Wildberries

В Ленинградской области после атаки беспилотников произошел пожар на складе Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, пострадали три человека. Кроме того, компания временно приостановила работу двух логистических комплексов в Санкт-Петербурге, сообщают «Ведомости».

По данным издания, пожар начался после попадания беспилотника в склад Wildberries в Новосаратовке. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пострадали три человека. Их доставили в больницу, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Также в результате атаки обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Для координации работы городских служб был создан оперативный штаб.

На фоне произошедшего Wildberries временно приостановил работу двух логистических комплексов в Санкт-Петербурге — в Шушарах и Уткиной Заводи. О сроках возобновления их работы компания сообщит дополнительно. По данным властей, за ночь над Ленинградской областью были уничтожены 59 беспилотников.

Напомним, 22 июля сообщалось об атаке беспилотников на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Тогда компания сообщала о пострадавших, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Ранее, 18 июля, ВСУ атаковали логистический центр Wildberries под Тамбовом. Тогда же был атакован логистический склад в Электростали Московской области.