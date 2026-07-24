Возвращение тепла: прогноз погоды в Калининграде на выходные и далее

В ближайшие дни жителей региона ждёт переход от затяжных дождей и прохлады к летнему теплу. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Наконец-то близки благоприятные перемены: барическая ложбина североатлантического происхождения протянется к западу Средиземноморья, в результате чего в её передней части к нам протянется вынос южных умеренных и тропических воздушных масс: в пятницу ещё будет прохладно, местами не обойдется без дождей/ливней, а в субботу существенные осадки маловероятны, потеплеет до ~+20°С и выше. Ну а в воскресенье — очень тёплый летний день, который может завершиться ливнями и грозами при приближении атмосферных фронтов вечером», — говорится в сообщении.

В субботу ночью +10...+14°С (местами по области до +8...+9°С), у побережья +13...+15°С, местами возможны дымка, туман. Утром потеплеет до +17...+19°С, будет облачно с прояснениями, местами не исключены небольшие дожди (особенно у побережья и на севере: Зеленоградский, Полесский, Славский районы). Днём до +20...+22°С (у побережья +18...+21°С), без существенных осадков (местами не исключены небольшие кратковременные дожди, особенно на севере области). Вечером после заката +15...+17°С, переменная облачность. Ветер ночью, утром и днём преимущественно юго-западный, вечером переменный на южный/юго-восточный: в Калининграде и области ночью, утром и вечером слабый (1-5 м/с), днём — слабый/умеренный (3-8 м/с), у побережья в течение всех суток слабый/умеренный.

В воскресенье ночью +14...+16°С (у побережья +15...+17°С). Утром потеплеет до +22...+25°С, будет малооблачно. Днём до +25...+27°С (местами до +28°С), на Куршской и Балтийской косе до +23...+26°С, переменная облачность. Вечером похолодает до +18...+22°С, вероятны дожди/ливни и грозы (особенно в западной, центральной части региона, включая Калининград). Ветер ночью, утром и днём преимущественно южный, вечером переменный на западный/северо-западный (особенно на западе региона): слабый/умеренный (2-8 м/с), вечером при осадках возможны шквалы.

В понедельник прохождение полярного фронта, как ожидается, вернёт умеренную прохладу (+18...+22°С днём), возможны дожди. Во вторник на гребне антициклона вероятность осадков снизится, днём будет +17...+19°С, может усилиться ветер (с порывами до 12-15 м/с). Ночи в первые дни недели будут прохладными (+12...+15°С). «На середину и вторую половину недели прослеживаются летние перспективы: отрог азорского антициклона сместится на восток и может установиться аккурат над Прибалтикой, что означает для нас долгожданную сухую погоду с повышением температуры. Если в среду-четверг, предварительно, модели рассчитывают комфортные 21...+24°С днём и холодные +11...+14°С ночью, то к концу недели не исключены +27...+30°С и выше», — добавили синоптики.