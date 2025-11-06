Владимир Путин одобрил идею ввести полный запрет на продажу вейпов в России

Все новости по теме: Антитабачная кампания
Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу полностью запретить продажу вейпов на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

С предложением о полном запрете продажи вейпов в стране к главе государства обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Президент в ответ одобрительно кивнул, отметив, что с инициативой согласен и кабмин. «Наше правительство это поддерживает», — отметил он, призвав также заниматься просветительской работой среди молодежи.

Как напоминает информагентство, с 2023 года в России запрещена продажа электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции детям. За это предусмотрены штрафы, а за неоднократное правонарушение грозит уголовная ответственность.

В конце октября 2025 года Комитет Госдумы по охране здоровья предложил предоставить регионам РФ право вводить дополнительные ограничения в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией, вплоть до полного запрета на ее продажу. 

