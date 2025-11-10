Комитет ГД: возможность запрета продажи вейпов рассмотрят в ближайшее время

Комитет ГД: возможность запрета продажи вейпов рассмотрят в ближайшее время
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Количество употребляющих вейпы россиян растет последние пять лет. Как сообщил член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Алексей Волоцков, возможность введения полного запрета продажи такой продукции депутаты рассмотрят в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

«За последние пять лет количество потребителей выросло в несколько раз, с начала 2025 года говорят о резком росте сразу на 52%. <...> Однозначно нужен полный запрет продажи с введением серьезного административного и, возможно, уголовного наказания за реализацию и транспортировку данной продукции. Сегодня, когда счет пользователей такой продукции идет на миллионы, других путей быть не может. Это вопрос национальной безопасности, здоровья целого поколения. Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим возможность введения полного запрета в Госдуме», — сказал депутат.

Волоцков отметил, что налоги, акцизы или штрафы «не вернут здоровье людей». При таких темпах миллионы граждан уже находятся в зоне риска, поскольку данных о последствиях для здоровья через 15-20 лет еще не существует. По информации депутата, значение также имеет тот факт, что объем нелегального рынка отрасли достигает 80%.

В конце октября 2025 года Комитет Госдумы по охране здоровья предложил предоставить регионам РФ право вводить дополнительные ограничения в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией, вплоть до полного запрета на ее продажу. В начале ноября президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу полностью запретить продажу вейпов на территории России.

