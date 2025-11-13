Лихачев: переговоры России и МАГАТЭ пройдут в Калининграде

Лихачев: переговоры России и МАГАТЭ пройдут в Калининграде
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Энергетика

Новые переговоры России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пройдут в пятницу, 14 ноября, в Калининграде, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 12 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас впереди очередные консультации с МАГАТЭ. Они будут в пятницу, уже послезавтра [14 ноября], в Калининграде», — сказал он.

Делегацию МАГАТЭ на таких консультациях возглавляет гендиректор Рафаэль Гросси. 25 сентября в Кремле с ним встречался президент России Владимир Путин. Сотрудничество России и МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям, в том числе по вопросам атомной безопасности в мире, говорил Путин. В рамках форума «Мировая атомная неделя» 26 сентября прошла двусторонняя встреча Лихачева с Гросси. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отмечал тогда «Росатом».

За полтора месяца, прошедшие после того визита Гросси в Москву, было восстановлено внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. 8 ноября восстановили работу линии энергоснабжения «Ферросплавная-1», которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии — «Днепровской», которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, — была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС организовано по двум линиям.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter