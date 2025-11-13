Лихачев: переговоры России и МАГАТЭ пройдут в Калининграде

Новые переговоры России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пройдут в пятницу, 14 ноября, в Калининграде, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 12 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас впереди очередные консультации с МАГАТЭ. Они будут в пятницу, уже послезавтра [14 ноября], в Калининграде», — сказал он.

Делегацию МАГАТЭ на таких консультациях возглавляет гендиректор Рафаэль Гросси. 25 сентября в Кремле с ним встречался президент России Владимир Путин. Сотрудничество России и МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям, в том числе по вопросам атомной безопасности в мире, говорил Путин. В рамках форума «Мировая атомная неделя» 26 сентября прошла двусторонняя встреча Лихачева с Гросси. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отмечал тогда «Росатом».

За полтора месяца, прошедшие после того визита Гросси в Москву, было восстановлено внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. 8 ноября восстановили работу линии энергоснабжения «Ферросплавная-1», которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии — «Днепровской», которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, — была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС организовано по двум линиям.

