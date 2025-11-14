Глава МАГАТЭ назвал прошедшие в Калининграде переговоры продуктивными

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал разговор с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым продуктивным. Об этом сообщает РИА Новости.





Так, Гросси, комментируя высказывания Дональда Трампа про якобы ядерные испытания, проводившиеся другими странами, отметил, что к настоящему времени признаков проведения ядерных испытаний в мире не зафиксировано.

«Как вы знаете, в Вене у нас есть организация, отслеживающая проведение испытаний ядерного оружия. И, согласно мониторинговой системе, не было никаких событий, свидетельствующих о проведении таких испытаний, и, я надеюсь, так и будет в дальнейшем», — сказал Гросси.

Кроме того, глава МАГАТЭ подчеркнул, что сотрудничество России и Международного агентства по атомной энергии позволило преодолеть опасную ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Переговоры России и МАГАТЭ прошли в пятницу, 14 ноября. 25 сентября в Кремле с гендиректором МАГАТЭ встречался Владимир Путин. Сотрудничество России и Международного агентства налажено практически по всем направлениям, в том числе по вопросам атомной безопасности в мире, говорил президент России.В рамках форума «Мировая атомная неделя» 26 сентября прошла двусторонняя встреча Лихачева с Гросси. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отмечал тогда «Росатом».

За полтора месяца, прошедшие после того визита Гросси в Москву, было восстановлено внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. 8 ноября восстановили работу линии энергоснабжения «Ферросплавная-1», которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии — «Днепровской», которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, — была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС организовано по двум линиям.