МИД РФ: дипломатическое присутствие Польши в России сократят

Москва в ответ на закрытие российского генконсульства в Гданьске сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

«В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России», — сказала дипломат.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ в Гданьске. Он связал это решение с недавними инцидентами на железной дороге.

Напомним, Сикорский 12 мая заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. В ответ российские власти заявили о ликвидации польского диппредставительства в Калининграде. 22 июля стало известно, что Министерство иностранных дел Польши порекомендовало гражданам республики покинуть территорию России. МИД Польши также призвал граждан республики не совершать поездки в РФ, в качестве причин названы присутствие в списке недружественных стран и сокращение консульского персонала.

