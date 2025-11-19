МИД РФ: дипломатическое присутствие Польши в России сократят

Все новости по теме: Международные отношения
МИД РФ: дипломатическое присутствие Польши в России сократят

Москва в ответ на закрытие российского генконсульства в Гданьске сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

«В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России», — сказала дипломат.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ в Гданьске. Он связал это решение с недавними инцидентами на железной дороге.

Напомним, Сикорский 12 мая заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. В ответ российские власти заявили о ликвидации польского диппредставительства в Калининграде. 22 июля стало известно, что Министерство иностранных дел Польши порекомендовало гражданам республики покинуть территорию России. МИД Польши также призвал граждан республики не совершать поездки в РФ, в качестве причин названы присутствие в списке недружественных стран и сокращение консульского персонала.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter