Верховный суд ликвидировал «Партию роста»

Верховный суд России ликвидировал политическую «Партию роста» по требованию Минюста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил иск Министерства юстиции РФ с требованием ликвидировать всероссийскую политическую „Партию роста“», — сказали в пресс-службе. Истец обратил внимание на несоблюдение требований законодательства, согласно которым партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов РФ.

«На день подачи иска региональные отделения партии действовали лишь в 43 субъектах, что является основанием для ее ликвидации согласно подпункту „г“ пункта 3 статьи 41 федерального закона „О политических партиях“. Представители партии с предъявленными требованиями согласились», — отметили в пресс-службе.

«Партия роста» создана в 2016 году на базе партии «Правое дело» уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. В ее создании принимал участие музыкант Сергей Шнуров. Своей целью организация ставила защиту интересов бизнеса. Партия участвовала в выборах в Государственную думу, но без особого успеха. В 2024 году был начат процесс объединения «Партии роста» с партией «Новые люди».

