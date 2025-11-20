Ярошук о возвращении на пост главы Калининграда: буду решать в следующем году

Ярошук о возвращении на пост главы Калининграда: буду решать в следующем году
Александр Ярошук
Экс-мэр Калининграда Александр Ярошук, в настоящее время занимающий пост сенатора в Совете Федерации, еще не определился со своим политическим будущим. Об этом Ярошук сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» после заседания Заксобрания 19 ноября.

«В следующем году буду принимать решение», — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривает ли возвращение на пост главы Калининграда или участие в выборах в Госдуму или другие органы власти.

На заседании в среду Александр Ярошук выступил с докладом о результатах своей работы в Совете Федерации, где он представляет Законодательное собрание. Его работу отметил председатель Заксобрания Андрей Кропоткин, назвав сенатора лоббистом Калининградской области в Москве.

Александру Ярошуку 15 ноября исполнилось 60 лет. В декабре 2007 года он был избран мэром Калининграда в ходе прямых выборов, однако после очередной реформы местного самоуправления в 2008 году был смещен на пост председателя горсовета, в то время как пост главы администрации занял сити-менеджер Феликс Лапин. После отставки экс-губернатора Георгия Бооса Ярошук вернулся к прямому управлению городом. В 2018 году был избран депутатом Госдумы, в 2021 — депутатом Заксобрания, затем делегирован в Совет Федерации. Является совладельцем компании «Бауцентр Рус», чистая прибыль которой по итогам 2024 года составила 1,69 млрд.



