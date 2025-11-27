СМИ: ЕК предоставит помощь странам Балтии, страдающим из-за санкций против РФ

Еврокомиссия собирается выделить финансовую помощь странам Балтии, страдающим из-за санкций против России. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на западные СМИ.

«Европейская комиссия в следующем году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от сопутствующего экономического ущерба от санкций ЕС против России», — цитирует агентство иностранные СМИ.

По данным журналистов, страны Прибалтики особенно сильно пострадали из-за спада в сфере туризма и инвестиций, а также «коллапса» трансграничной торговли. Помощь также предоставят Финляндии.

