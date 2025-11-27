СМИ: ЕК предоставит помощь странам Балтии, страдающим из-за санкций против РФ

Все новости по теме: Обмен санкциями между Россией и Западом
СМИ: ЕК предоставит помощь странам Балтии, страдающим из-за санкций против РФ

Еврокомиссия собирается выделить финансовую помощь странам Балтии, страдающим из-за санкций против России. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на западные СМИ.

«Европейская комиссия в следующем году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от сопутствующего экономического ущерба от санкций ЕС против России», — цитирует агентство иностранные СМИ.

По данным журналистов, страны Прибалтики особенно сильно пострадали из-за спада в сфере туризма и инвестиций, а также «коллапса» трансграничной торговли. Помощь также предоставят Финляндии.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter