Председатель Заксобрания Андрей Кропоткин назвал Калининградскую область самообеспеченным регионом, который «сам может себя содержать». При этом ранее министр по внутренней политике Максим Коломиец утверждал, что область является дотационной.

Тезис о самообеспеченности Кропоткин выдвинул во время отчета губернатора Алексея Беспрозванных перед Заксобранием 14 мая. «Хочу поблагодарить вас лично и вашу команду, правительство Калининградской области, всех депутатов Государственной Думы, сенаторов за совместную работу на благо жителей Калининградской области. Сегодня прозвучали не только голые цифры. Сегодня прозвучала понятная логика развития нашего региона, она полностью соответствует стратегии социально-экономического развития нашего региона», — заявил председатель Заксобрания. Он добавил, что «это касается жизни людей — развития инфраструктуры, образования, безопасности, особое внимание — поддержке семей участников СВО».

Также Кропоткин заострил внимание на то, что «первый год, наверное, когда перевалили мы по собственным доходам за 100 млрд». «Это говорит о том, что мы уже, в принципе, самообеспеченный регион, который может сам себя содержать. Чтобы вы, коллеги, понимали — мы входим в 27 регионов по всей России, которые сегодня имеют возможность не кредитоваться по собственным доходам», — заявил спикер Заксобрания.

Напомним, ранее министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Максим Коломиец в ответе на депутатский запрос Дмитрия Латушкина о дополнительной поддержке полицейских сообщил, что рассчитывать на поддержку не стоит, «так как бюджет является дотационным и ориентирован в первоочередном порядке на своевременное выполнение обязательств социального характера».