Музей искусств анонсировал выставку анималистики к юбилею Калининградского зоопарка

В Калининградском музее изобразительных искусств 16 мая откроется выставка «Ревущий лев, поющий лось» (0+), посвященная 130-летию Калининградского зоопарка. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Экспозиция расскажет о многообразии животного мира через живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, плакаты, открытки и фотографии. Как отмечают организаторы, выставка задумана как своеобразный «ландшафтный парк», по которому посетители смогут пройти «от Африки до Антарктики».

В экспозицию вошли произведения из коллекций Музея изобразительных искусств, Калининградского зоопарка, а также работы из авторских мастерских. Посетителям покажут графику художника Ловиса Коринта, произведения представителя оп-арта Виктора Вазарели, шелкографии калининградского художника Владимира Щербакова, работы японских авторов Тойоизуми Асако и Шимицу Хирохуми.

Также на выставке представят панно «Журавли» художницы по текстилю Ирины Трофимовой, а также произведения калининградских скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства Таисии Казанцевой, Татьяны Ляшук и Ольги Валовой.

Отдельный раздел посвятят истории Калининградского зоопарка и советскому прошлому города. В него войдут архивные фотографии и почтовые открытки 1900-1970-х годов.

Кроме того, в рамках выставки планируют провести лекции, творческие мастер-классы и музейные квесты для детей.

Выставка будет работать до 28 июня. Стоимость стандартного билета составит 250 рублей, студенческого — 200 рублей, школьного и пенсионного — 150 рублей.

