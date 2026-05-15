Власти Зеленоградска пообещали отремонтировать променад в Лесном к августу

Администрация Зеленоградского округа планирует завершить восстановление провалов на променаде в поселке Лесном на Куршской косе в конце июля — начале августа 2026 года. Об этом говорится в ответе администрации на официальный запрос «Нового Калининграда».

Ранее в редакцию обратились жители региона, сообщившие об огороженном участке променада. На предоставленных фотографиях видны провалы в покрытии из тротуарной плитки.

Как пояснили в администрации, на участке «будут производиться работы по восстановлению провалов в покрытии из тротуарной плитки променада».

«Ограждения будут убраны сразу после окончания восстановительных работ. Срок выполнения работ ориентировочно: конец июля — начало августа 2026 года», — сообщили в администрации округа.

По данным властей, на состояние плитки повлияли сезонные перепады температур. «Зимой расширение воды в основании приподняло тротуарную плитку, а весеннее таяние сформировало пустоты, что привело к провалам», — говорится в ответе администрации.