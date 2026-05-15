На обустройство первого этапа причального комплекса набережной Полесска выделяют 6 млн

На обустройство первого этапа причального комплекса набережной Полесска выделяют 6 млн
Изображение: администрация Полесского округа
Все новости по теме: Муниципалитеты

На выполнение работ по обустройству первого этапа причального комплекса набережной Полесска выделяют порядка 6 млн рублей. Анонс закупки разместили на сайте регионального центра торгов.

В рамках первого этапа работ запланировано подключение инженерных сетей и благоустройство окружающей территории. К поиску подрядчика готовится администрация Полесского округа. Полный объём финансового обеспечения — 6 021 208 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Указанные сроки подачи заявок на участие в торгах — с 8 по 18 мая.

В ноябре 2024 года администрация Полесского муниципального округа стала одним из победителей ежегодного конкурсного отбора «Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградской области» в 2025 году. Заявка муниципального образования с проектом «Создание причальной инфраструктуры набережной города Полесск (1 этап)» набрала необходимое количество баллов и была признана победителем конкурсного отбора, на реализацию которого предполагалось предоставление субсидии из областного бюджета в 2025 году.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter