На обустройство первого этапа причального комплекса набережной Полесска выделяют 6 млн

На выполнение работ по обустройству первого этапа причального комплекса набережной Полесска выделяют порядка 6 млн рублей. Анонс закупки разместили на сайте регионального центра торгов.

В рамках первого этапа работ запланировано подключение инженерных сетей и благоустройство окружающей территории. К поиску подрядчика готовится администрация Полесского округа. Полный объём финансового обеспечения — 6 021 208 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Указанные сроки подачи заявок на участие в торгах — с 8 по 18 мая.

В ноябре 2024 года администрация Полесского муниципального округа стала одним из победителей ежегодного конкурсного отбора «Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградской области» в 2025 году. Заявка муниципального образования с проектом «Создание причальной инфраструктуры набережной города Полесск (1 этап)» набрала необходимое количество баллов и была признана победителем конкурсного отбора, на реализацию которого предполагалось предоставление субсидии из областного бюджета в 2025 году.