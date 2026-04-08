Сотрудников регионального министерства планируют обучить использованию ИИ

Региональное министерство по муниципальному развитию и внутренней политике готовится к поиску подрядчика для оказания образовательных услуг по повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Калининградской области, по программе «Искусственный интеллект в государственном и муниципальном управлении». Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Обучить планируют 22 человека. Указанная «цена за единицу» — 12 160,67 руб. Всего на обучение рассчитывают потратить 267 534,74 руб. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.