«Верю в чудо» анонсировал благотворительный фестиваль выпечки в Калининграде

В воскресенье, 19 апреля, в калининградском Центральном парке культуры и отдыха пройдёт благотворительный фестиваль выпечки «Сегодня — повод для праздника» (0+). Его цель — сбор средств на оснащение первого в Калининградской области детского хосписа «Дом Фрупполо». Об этом сообщил благотворительный центр «Верю в чудо».

Гости фестиваля смогут помочь детям с неизлечимыми заболеваниями, приобретая выпечку за благотворительные пожертвования, а также принять участие в бесплатной развлекательной программе. Приготовить и передать угощения для праздника могут все желающие — не только профессиональные пекари и кондитеры, но и любители. Для этого нужно заполнить анкету по ссылке и принести выпечку в Центральный парк в день фестиваля (с 10:00 до 12:00)», — отмечается в сообщении. Как уточняют организаторы, принимаются все виды угощений: от печенья и пирогов до бенто-тортов, пирожных на палочках и домашнего зефира.

Помимо кулинарной части программы, гостям обещают детскую анимацию от «Чудо39» и «Sorry, бабушка», выступление фокусника Александра Прахова, шоу от Музея занимательной науки «Хихимия» и шоу мыльных пузырей Ксении Хорошиловой, аквагрим, мастер-классы, книжную ярмарку и многое другое.

Фестиваль в ЦПКиО будет проходить 19 апреля с 12:00 до 16:00, вход свободный.