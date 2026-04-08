УМВД: житель Славского района после дорожного конфликта сжег авто оппонента

УМВД: житель Славского района после дорожного конфликта сжег авто оппонента

В Славском районе полицейские расследуют поджог иномарки, причиной которого стал дорожный конфликт. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В поселке Ясное во дворе частного дома на ул. Сиреневой сгорел «Фольксваген». Прибывшие по вызову полицейские установили, что причиной возгорания стал поджог. Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель.

Злоумышленник сознался в содеянном. С его слов, мотивом преступления стала жажда мести после дорожного конфликта. Мужчина выяснил местонахождение автомобиля, принадлежащего оппоненту, с которым у него произошел спор, в вечернее время пробрался во двор потерпевшего, облил салон его незапертой иномарки горючей жидкостью и поджег. В результате «Фольксваген» был полностью уничтожен огнем. Сгорело и 300 кг цемента, находившегося в багажнике.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



