В здании научной библиотеки хотят обеспечить огнестойкость несущих конструкций

Калининградская областная научная библиотека готовится к поиску подрядчика для капитального ремонта. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Капремонт планируют провести в нежилых помещениях с обеспечением огнестойкости несущих металлоконструкций. Работы необходимо выполнить по адресу: проспект Мира 9/11. Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Здание Государственного архива (архитектор Р. Либенталь)».

На работы готовы потратить до 9 168 855 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Здание бывшего Прусского государственного архива построено в 1930 году в «прагматическом стиле „баухауз“». В 1945 году объект получил значительные повреждения, но был восстановлен в послевоенное время. В 2019 году на ремонт фасада здания Калининградской областной научной библиотеки из бюджета региона выделили 12,7 млн рублей.