Глава ВЦИОМ: россияне не решаются на рождение детей из-за отсутствия собственного жилья

Главным фактором, из-за которого россияне не решаются на рождение детей, является отсутствие своего жилья. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на ежегодной всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения», передает ТАСС.

«Конечно же, на первом месте — собственное жилье достаточной площади. <...> [Второе — ] стабильно высокий доход семьи», — сказал Федоров. Он также отметил важность государственной поддержки, надежной работы обоих родителей с возможностью гибкого графика и наличия финансовой подушки безопасности, которая является большим дефицитом для многодетных семей.

При этом, по его словам, семья занимает второе место в иерархии ценностей россиян, уступая только крепкому здоровью. «Вот пять главных целей, которые россияне ставят перед собой: семья на втором месте, чуть-чуть отстав от ценности здоровья — иметь крепкое здоровье. Кроме того, в пятерку входит: иметь надежных друзей, заниматься любимым делом, иметь интересную работу. В общем, уровень ценности семьи очень высок», — сказал Федоров. Однако высокий статус семьи в системе ценностей не отменяет серьезных демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, отмечает глава ВЦИОМ.

Так, он заявил, что для многих россиян, особенно среди молодого поколения, родительство превратилось в сложный ресурсоемкий проект, который не каждый готов потянуть из-за страха ответственности и постоянно растущих требований. Федоров отметил страх ответственности и нежелание принимать ее на себя, а также актуализацию проблемы репродуктивного здоровья и бесплодия.

Кроме того, глава ВЦИОМ добавил, что роль главы семьи в России практически перестала существовать. Большинство россиян сегодня не могут назвать того, кто возглавляет их семью. «Сегодня, когда мы спрашиваем людей: „А кто у вас глава семьи?“, выясняется, что у них нет главы семьи. То есть роль исчезла. Это радикальные изменения, есть и другие».

Он добавил, что параллельно идет пересмотр ролей мужчин и женщин в близких отношениях, а также сохраняется острая проблема дефицита мужчин, которая наблюдается в России уже много десятилетий.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Калининградской области родилось 7468 детей. Этот показатель в 1,6 раза ниже, чем в 2015 году, когда в регионе был зафиксирован пик рождаемости, появилось на свет 12399 детей.

