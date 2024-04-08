Прокуратура объявляла предостережения производителям яиц в регионе

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Прокуратура региона объявляла предостережения производителям и продавцам яиц в Калининградской области в связи с ценообразованием на этот продукт. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ в ответ на информационный запрос.

«В декабре 2023 г. прокуратура Калининградской области объявила предостережения руководству и уполномоченным представителям производителей и продавцов куриных яиц о недопустимости безосновательного увеличения цен на данный товар», — указано в ответе Генпрокуратуры.

Согласно информации прокуратуры, после предостережений в период с января по март цена на десяток яиц в регионе снизилась на 11 рублей и составила 129 рублей за десяток. Это «ниже средних цен на указанный продукт в Северо- Западном федеральном округе и сопоставимо со среднероссийскими», — сообщили в ведомстве.

В августе 2023 года десяток яиц категории C1 стоил в Калининградской области 64-70 рублей в зависимости от ритейлера. В сентябре цена выросла до 80 рублей, в октябре — до 93-100 рублей, в ноябре — до 110 рублей. В декабре стоимость десятка первой категории составляла 120 рублей, в январе 2024 года она увеличилась до 140 рублей. Таким образом, за год яйца в регионе подорожали на 75%.

В интервью «Парламентской газете» генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева заявляла, что яйца в России дешевле не станут: «На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта». В декабре 2023 года уровень цен на яйца в РФ эксперты оценивали как рекордный за последние несколько лет. Тогда же Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил региональным коллегам проверить производителей и розничных продавцов (при росте средней цены более чем на 40% в регионе) в связи с ростом цен на яйца.

Федеральная антимонопольная служба также отмечала, что синхронное повышение стоимости, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, имеет признаки нарушения закона о защите конкуренции. В апреле этого года была информация о том, что ФАС продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке.

Стоимость яиц в России пытались снижать за счет беспошлинных закупок продукции в Турции и Азербайджане. Уменьшение цен на продукт в России отметили уже январе этого года. Их стоимость стала ниже на 0,2%. В феврале снижение отпускных цен наблюдалось в калининградском ритейле. Заместитель гендиректора по правовым вопросам торговой сети «Спар-Калининград» Алексей Елаев объяснял это тем, что яйца второй категории стали закупать у фабрик вне региона, так как отпускные цены на этих предприятиях ниже. Он также пояснял , что в Калининградской области не стоит ожидать поставок яиц из Турции: «У нас в Калининград максимум доставляется яйцо из Синявинской птицефабрики в Санкт-Петербурге. И проседание по яйцу на Северо-Западе как раз связано с снижением производства на Синявинской птицефабрике. Это главный конкурент Гурьевской птицефабрики в Калининградской области».

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград