Вечерний @Калининград: у Москвы что-то треснуло и нерешительный карантин

Правительство Калининградской области с загадочным видом дожидалось вечера пятницы, чтобы сообщить о продлении режима самоизоляции в регионе. Правда, примерно за полтора часа до официального релиза информация всё же просочилась в СМИ. Но власти и оперштаб продолжили делать вид, что ничего не происходит. Скрывать нам нечего, так что говорим сразу и прямо — самоизоляция продлена до 12 апреля. Бонус: в выходные запрещён въезд в приморские города всем, кроме владельцев недвижимости, живущих и работающих там. Остальным полиция грозит штрафами от 15 тысяч рублей. Бизнес нынешнюю ситуацию с продлением «нерабочего режима» называет самоубийством. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что средств у бизнеса достаточно, так что раздавать деньги людям не надо, а то «бюджет треснет». Не строим догадок, что там треснуло у Москвы, а подводим итоги первой карантинной недели в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. За последние сутки в России подтвержден 601 новый случай коронавируса в 32 регионах, таким образом число заражённых перевалило за четыре тысячи. Во всём мире — уже больше миллиона. В Калининградской области новых случаев нет, хотя губернатор Антон Алиханов говорит о 40 положительных результатах анализов в Калининградских лабораториях. Теперь власти ждут подтверждения от Москвы или Новосибирска. Тем временем, в Польше число летальных случаев достигло 57. Всего заболело почти 3 тысячи человек. На США приходится уже четверть всех заболевших, Испания стремится ко второму месту, а вот в Италии ситуация начинает успокаиваться. В Риме впервые отмечено снижение числа заражений. Российский Минздрав продолжает верить в лучшее, а заодно советует не пить.





Главным вопросом пятницы было, продлится ли в Калининградской области режим изоляции. А если продлится, то до какого числа. Власти региона почему-то весь день вели себя так, будто ждали, что за них этот вопрос решит кто-то другой. Сначала объявили, что губернатор пообщается с журналистами, потом отменили брифинг, потом заявили, что обращение губернатора всё же готовится и будет распространено «ближе к вечеру». Ближе к вечеру новость о продлении режима самоизоляции в Калининграде просочилась в «Интерфакс», а в правительстве и оперативном штабе продолжили загадочно молчать — то ли дописывали постановление, то ли искали, кто слил информацию, с вилами и факелами. И только через полтора часа региональные власти выпустили релиз и постановление с подтверждением продления карантина до 12 апреля. Причем вполне возможно, что 12-е — это ещё не конец. Почти ничего не меняется в плане ограничений, разве что школьники теперь выходят на дистанционное обучение и будут пребывать в этом режиме до 30 апреля. До конца апреля будет закрыт и БФУ им. И. Канта. Да, и ещё по версии Минпромторга вы не обязаны закупаться исключительно в ближайшем магазине и имеет полное право ездить на рынок или в супермаркет. Ещё одно нововведение — ограничение въезда в приморские города региона в грядущие выходные. Погоду обещают хорошую, так что власти решили перестраховаться. Попасть на побережье теперь без проблем смогут только те, кто там живёт, работает или имеет собственность. Остальным полиция грозит штрафом от 15 до 45 тысяч рублей. Да, теперь в России такие штрафы. Первый, кстати, уже получил житель Уфы, решивший под покровом ночи перепарковать машину. За этим делом его полиция и застала. Далее — суд и штраф в 15 тысяч. В принципе, нам ещё повезло — у москвичей изоляция продлена до 1 мая и собираться больше двух теперь запрещено. Даже в автомобилях. Интересно, что по этому поводу думают таксисты.





Бизнесу в целом никто особо помогать не стремится. Конечно, какие-то меры власти принимают, ещё больше — обещают, но реальной пользы от этого не особо много. Калининградские бизнесмены вспоминают о «проблеме вагонетки» и приходят к выводу, что при выборе — спасать людей или экономику — российские власти решили уничтожить всё сразу. Пожалуй, это самое ёмкое описание ситуации на сегодня. Эксперты утверждают, что треть точек общепита в России закроется, если «нерабочий режим» продлится дольше месяца, более 40% — в случае продления режима изоляции до лета. Власти региона подумывают позволить открыться некоторым автомастерским и «шиномонтажкам», также в области разрешено вести строительные работы (но рабочим нельзя «кучковаться»). Тем не менее, бизнес не ожидает ничего хорошего от карантина и просит выплачивать простаивающим сотрудникам хотя бы прожиточный минимум. Мэр Москвы Сергей Собянин зато уверен, что денег у бизнеса навалом, а вот в бюджете их, чтобы всем помогать, нет. Оно из Москвы, конечно, виднее. Помогать надо только своим и москвичам. А то «бюджеты треснут». Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Вадим Хлебников поговорил с калининградскими бизнесменами о том, как они теперь выживают.