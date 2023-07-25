Вечерний @Калининград: чресла города, национализация Колесника и цифровизация рубля

Кажется, слова губернатора Антона Алиханова про «место пустоты» на территории Дома Советов начинаются сбываться самым пугающим образом. Не факт, что автор хотел именно этого, но очередной конкурс «Новый центр Калининграда», несмотря на смену вывески (его предшественника с таким же печальным анамнезом называли «Сердцем города»), завершился примерно ничем. Именно так следует трактовать отсутствие победителя. Возможно, в следующий раз конкурс стоит назвать «чреслами Калининграда» — глядишь, что-то да выродит. К другим новостям вторника.







Российские власти отметилась целой россыпью ужесточающих всё и вся инициатив. Госдума приняла поправку, запрещающую регистрироваться на сайтах с иностранной электронной почты. Призывникам запретили покидать Россию после того, как их фамилия появится в электронном реестре (бонусом призывной возраст со следующего года продлили с 18 до 30 лет без обещанного ранее повышения нижнего порога). За работу в иностранных неправительственных организациях (если они не зарегистрированы) теперь можно лишиться свободы. Кроме того, в России повышают ввозные пошлины на вино и фанеру из недружественных стран, а импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов просто прекращается (пока до конца года). Под скрип закручивающихся гаек признание нежелательным телеканала «Дождь» (ранее обозначенного иноагентом) — точнее, его лавийского и голландского филиалов — показалось чем-то неотвратимо закономерным.





Меньше чем за полгода — с марта по июль 2023 года — в регионе развернулось два громких судебных дела. Заместитель генпрокурора РФ подал иски об изъятии акций Калининградского морского торгового порта у семей бизнесмена Дмитрия Пурима и депутата Госдумы Андрея Колесника (последний, как известно, после первых телодвижений прокуратуры пообещал отдать Родине последние штаны). В результате в доход государства взыскали в общей сложности 98,25% акций порта. Корреспонденты «Нового Калининграда» Елена Калугина и Екатерина Медведева рассказывают, как предприятие, которое истец счел стратегическим для страны, сосредоточилось в частных руках и каким видятся его перспективы после национализации. Спойлер: предсказать судьбу депутатских штанов никто не берется.





Владимир Путин подписал закон о введении в стране нового формата национальной валюты — цифрового рубля. Это третий вариант существования денег — как предполагается, более надежный. Кроме того, у властей с ним связана масса ожиданий в контексте борьбы с коррупцией, которая — вы не поверите (не коррупция, а борьба) в России все-таки декларируется. Мол, механизм этот прозрачный и отследить передвижение средств с его помощью будет просто. Как апологеты денежной «цифры» хотят контролировать перемещение по мздоимской цепочке различных материальных ресурсов, не объясняется. В том числе — самых обычных бумажных денег, из кармана дающего в карман берущего. Мы подготовили разъясняющий текст о том, что такое цифровой рубль и можно ли его как-то съесть — почитайте.