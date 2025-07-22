Вечерний @Калининград: линия губернатора, перепалка в Гвардейске и топливо

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных вновь ответил на вопросы жителей региона во время прямой линии. Прошлый эфир, напомним, состоялся в декабре. Проводить их и далее планируют два раза в год. Среди затронутых на этот раз тем — тарифы на ЖКУ, стоимость топлива, газификация Балтийска, электросамокаты, открытие корпуса ММО «Планета Океан» и другие. Своему доверенному лицу и всем, от чьего имени он обращался, глава региона пообещал достроить три концессионные школы в течение ориентировочно двух лет. Пенсионерку, которая год не могла попасть на экскурсию по соцпрограмме «Балтийское долголетие», записали ещё до завершения эфира, подчеркнув, что жалоба единичная. При этом одна из самых обсуждаемых в соцсетях губернатора проблем — высокие цены на продукты — осталась за бортом обсуждения, хотя глава региона заверил зрителей, что читает комментарии. Вопрос о причинах повышения стоимости проезда в общественном транспорте на этой неделе также остался без ответа. Впрочем, обработать, хоть и позднее, обещали все обращения.

Посещение губернатором Алексеем Беспрозванных Гвардейского округа в минувшую пятницу закончилось традиционной для подобного рода мероприятий встречей с населением. Началась она с отчёта главы администрации Максима Коломийца, судя по которому, все поручения главы региона были выполнены, и вообще жить в Гвардейске стало лучше и веселее. Правда, потом микрофон передали в зал, и оказалось, что муниципалитет буквально утопает в проблемах. Жителей не устраивали разбитые дороги, надменность местной администрации, медицинское обслуживание и нехватка основных педагогов в школах. Но главное — качество воды. За тем, как диалог власти и населения время от времени превращался в перепалку, следил «Новый Калининград».

Губернатор Алексей Беспрозванных во время прямой линии сообщил, что цены на дизельное топливо в Калининградской области на сегодня — одни из самых низких в РФ. «Новый Калининград» сравнил их с ценами на АЗС в некоторых других регионах, а также выяснил, как изменились расценки на калининградских АЗС за то время, что действует так называемая региональная скидка на АЗС «Лукойла».

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» проанализировал свежие вакансии в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые предложения для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили инженер, слесарь, повар и администратор.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; также в материале использован скриншот записи прямой линии Алексея Беспрозванных