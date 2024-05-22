Калининград вошёл в число городов с более дорогим компактным жильём

Калининград вошёл в число городов, где стоимость квадратного метра компактного жилья превышает показатель для квартир обычного формата. В настоящее время разница в цене составляет 19%. Такие данные приводит сервис «Циан».



К компактным относят квартиры площадью менее 28 кв. метров. Доля такого жилья от общего числа активного предложения на рынке новостроек Калининграда составляет 2%. Более распространён формат студий в в Санкт-Петербурге (25%), Ленинградской области (23%), Сочи (21%), Москве (16%), Севастополе (15%), Екатеринбурге (13%), Московской области (12%) и Новосибирске (12%).

Однако, по мнению аналитиков, в скором времени ситуация может измениться. В Москве решили отказаться от строительства студий и квартир площадью менее 28 кв.метров. Это следует из информационного письма Москомэкспертизы. «Пока речь идёт только о Москве, однако вполне вероятно, что и в других регионах могут начать обсуждать применение этой нормы. Например, инициативу столичных властей уже поддержал губернатор Ленинградской области», — сообщила пресс-служба «Циан».

«Целевой аудиторией квартир и студий площадью до 28 кв.метров чаще всего являются инвесторы (те, кто решили сохранить свои сбережения „в бетоне“), а также покупатели своей первой квартиры (которые хотят иметь собственную жилплощадь, но пока что не располагают достаточными средствами для покупки более просторного жилья), — прокомментировала эксперт „Циан“ Елена Лапшина, — Для инвесторов запрет компактных студий не станет чем-то критичным — для них доплатить стоимость 3-4 кв.метров, как правило, реализуемая задача. Для тех же, кто покупает такое жилье для себя, это решение может быть достаточно болезненным. Часть несостоявшихся покупателей выйдут на рынок аренды».

По данным сервиса «Авито Недвижимость», за год количество новых квартир площадью до 25 кв. метров выросло в Калининграде в 6 раз. Стоимость такого компактного жилья за тот же срок увеличилась в среднем на 42%.