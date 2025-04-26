В Холмогоровке ввели в эксплуатацию здание спортивного комплекса (фото)

В посёлке Холмогоровка Зеленоградского округа ввели в эксплуатацию здание спортивного комплекса, предлагающего «множество возможностей для активного отдыха и занятий спортом». Об этом сообщает региональное министерство градостроительной политики.

В спорткомплексе находятся площадки для пляжного волейбола и тенниса, теннисные корты, площадки для пляжного футбола и регби, а также для тренировок и занятий физкультурой.

«Этот спортивный комплекс станет отличным местом для занятий спортом, проведения соревнований и активного отдыха с семьей и друзьями», — резюмирует минград.