В Холмогоровке ввели в эксплуатацию здание спортивного комплекса (фото)

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В посёлке Холмогоровка Зеленоградского округа ввели в эксплуатацию здание спортивного комплекса, предлагающего «множество возможностей для активного отдыха и занятий спортом». Об этом сообщает региональное министерство градостроительной политики.

В спорткомплексе находятся площадки для пляжного волейбола и тенниса, теннисные корты, площадки для пляжного футбола и регби, а также для тренировок и занятий физкультурой.

«Этот спортивный комплекс станет отличным местом для занятий спортом, проведения соревнований и активного отдыха с семьей и друзьями», — резюмирует минград.


Фото: министерство градостроительной политики 

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