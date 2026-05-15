На 30 улицах Калининграда устанавливают мусорные урны «в новых местах» (фото)

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой
В Калининграде начали устанавливать мусорные урны «в новых местах». Они должны появиться на 30 улицах областного центра. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

«Устанавливаем в Калининграде дополнительные урны. По просьбам жителей размещаем их в новых местах, где их раньше не было. Часть из них уже появилась на улицах Куйбышева, Островского, на пляже озера Пелавского, на очереди — микрорайон Прегольский. Всего в списке для установки 30 улиц», — говорится в сообщении.

Как отметила сити-менеджер, за 2025-2026 годы в Калининграде установили 200 урн. Больше всего их появилось в районе улиц Мирной, Маршала Жукова, Планерной, переулка Рассветного.

«Отмечу, что установить ёмкости для мелкого мусора возможно не везде — это связано с шириной улиц, наличием подземных коммуникаций и другими техническими ограничениями», — добавила Дятлова.

Помимо установки новых урн, «Чистота», как сообщается, обслуживает старые: красит, ремонтирует и приводит в порядок. Всего в Калининграде обслуживается более 3,5 тысяч урн.

