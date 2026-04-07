Экспертиза одобрила проект многоквартирного дома на ул. Емельянова

Проект строительства многоквартирного жилого дома на ул. Подполковника Емельянова, 249 в Калининграде экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 7 апреля. Документацию для экспертизы подготовили калининградские ООО «Стандартпроект» и «Архитектурная мастерская Вячеслава Ковальчука». В качестве экспертной организации выступило ООО «Негосударственная экспертиза» из Калининграда.

Строительством займется ООО «СЗ «Кенигавтострой», зарегистрированное на ул. Озерной в областном центре. Учредителем и директором значится Олег Хорава. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых домов.

Многоквартирный дом построят на участке с кадастровым номером 39:15:141202:1, предназначенном под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Его уточненная площадь составляет 741 кв. м, а стоимость по кадастру — 2,2 млн руб.