У жителя Гвардейского района полицейские нашли пригодную для подрыва гранату

У жителя Гвардейского района полицейские изъяли незаконно хранившуюся гранату. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранителям поступила информация о том, что 69-летний житель пос. Забарье может хранить у себя боеприпасы. В ходе обследования принадлежащего мужчине частного домовладения полицейские обнаружили и изъяли предмет, конструктивно схожий с гранатой.

Экспертиза установила, что найденный боеприпас является корпусом осколочной оборонительной гранаты дистанционного действия «Ф-1», содержит в своей конструкции 55 граммов тротила и пригоден для производства взрыва при наличии средств детонирования.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок от шести до восьми лет.

В полиции призывают жителей области добровольно сдавать незаконно хранящиеся предметы вооружения. В этом случае граждане освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления.