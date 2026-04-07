Минпросвещения назвало критерии оценки поведения школьников

Минпросвещения России определило критерии, которые будут влиять на оценку поведения школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на Министра просвещения Сергея Кравцова, передает «Интерфакс».

«Планируется, что при выставлении оценки поведения будут учитываться соблюдение учеником дисциплины (участие в уроках без нарушения правил: опозданий, разговоров вне темы, использования мобильных телефонов; следование распорядку школы во внеурочное время), социальное взаимодействие (умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию), личностные качества (ответственность, забота о школьном имуществе, участие в общественно полезном труде)», — пояснили в Министерстве, цитируя Кравцова.

В число критериев войдет и учебная активность: готовность к занятиям, выполнение домашних заданий, взаимодействие с педагогами и участие в школьных проектах и мероприятиях, включая занятия «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты» и инициативы «Движения первых».

По словам Кравцова, новая система должна сделать взаимодействие между школой, учениками и родителями более прозрачным и одновременно стать дополнительным инструментом защиты педагогов. Он отметил, что фиксация нарушений позволит своевременно реагировать на возникающие сложности в обучении и коммуникации.

«Ожидается, что в 2026/27 учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России, а с 2027/28 учебного года эта модель будет введена во всех общеобразовательных организациях России», — напомнил Кравцов.

Ранее агентство «Интерфакс» сообщало, что оценку поведения школьников планируется вводить по трехуровневой системе — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Апробация модели уже прошла в ряде регионов, а ее полноценное внедрение ожидается после завершения пилотного этапа.