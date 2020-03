Группа The Killers пополнила список хедлайнеров фестиваля Open’er 2020

Список хедлайнеров фестиваля Open’er 2020 в Гдыне пополнила американская группа The Killers. Она выступит на главной сцене в последний день фестиваля, 4 июля, сообщают организаторы.



«„Mr. Brightside“, „Somebody Told Me“, „When You Were Young“, „Human“... Список хитов, записанных The Killers в течение 20 лет их деятельности длинный и впечатляющий, — отмечают организаторы. — Группа появилась в 2001 году в Лас-Вегасе и ворвалась на музыкальную сцену с дебютным альбомом „Hot Fuss“ (2004)». Выход своего нового альбома «Imploding The Mirage» The Killers запланировали на конец мая 2020 года.

Фестиваль Open’er 2020 пройдет на поле аэропорта Косаково под Гдыней с 1 по 4 июля. В числе его участников, помимо The Killers, The Cure, Кендрик Ламар, Foals, A$AP Rocky и Том Йорк.