Группа The Killers пополнила список хедлайнеров фестиваля Open’er 2020

Денис Туголуков / Новый Калининград
Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Фестиваль «Open'er» в Гдыне

Список хедлайнеров фестиваля Open’er 2020 в Гдыне пополнила американская группа The Killers. Она выступит на главной сцене в последний день фестиваля, 4 июля, сообщают организаторы.

«„Mr. Brightside“, „Somebody Told Me“, „When You Were Young“, „Human“... Список хитов, записанных The Killers в течение 20 лет их деятельности длинный и впечатляющий, — отмечают организаторы. — Группа появилась в 2001 году в Лас-Вегасе и ворвалась на музыкальную сцену с дебютным альбомом „Hot Fuss“ (2004)». Выход своего нового альбома «Imploding The Mirage» The Killers запланировали на конец мая 2020 года.

Фестиваль Open’er 2020 пройдет на поле аэропорта Косаково под Гдыней с 1 по 4 июля. В числе его участников, помимо The Killers, The Cure, Кендрик Ламар, Foals, A$AP Rocky и Том Йорк.


Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter