В библиотеке имени Высоцкого в Калининграде пройдёт вечер памяти поэта и музыканта

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В библиотеке им. В.С. Высоцкого в Калининграде 25 июля состоится концерт «Памяти Высоцкого» (12+), посвященный творчеству поэта, актера и автора-исполнителя Владимира Высоцкого. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие начнется в 16:00. Перед гостями выступят участники Союза калининградских бардов — Дмитрий Чернов, Владимир Сушко, Андрей Лазакович и Александра Веретенова.

В программе заявлены известные произведения Высоцкого, в том числе песни военной тематики, сатирические и философские баллады. Композиции прозвучат в живом исполнении под гитару.

Вход на концерт свободный. Вечер памяти пройдет по адресу: ул. Бакинская, 11.

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