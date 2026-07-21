Таможня предупредила об увеличении транспортного потока в Калининград из Польши

Таможня предупредила об увеличении транспортного потока в Калининград из Польши
Фото: Калининградская областная таможня
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Из-за усиления в Польше пограничного и таможенного контроля на сопредельной стороне наблюдается скопление легковых автомобилей. Время ожидания на въезд в Калининградскую область в последние выходные превысило 14 часов. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

«Летом традиционно происходит увеличение количества граждан, пересекающих таможенную границу ЕАЭС на российско-польском участке. Большая часть легковых автомобилей следует через автомобильный пункт пропуска Мамоново-2», — пояснили в таможне.

Калининградская областная таможня усилила дежурные смены на посту. Кроме того, в рамках межведомственного взаимодействия с пограничными органами ведомство организовало совместный осмотр транспортных средств и товаров.

В целях сокращения времени пребывания в пункте пропуска в пресс-службе рекомендовали заблаговременно заполнять пассажирскую таможенную декларацию. В таможне также напомнили, что в Мамоново-2 выделены отдельные полосы для приоритетного транспорта — автобусов и туристических групп. Перед въездом в пункт пропуска установлен информационный щит с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций.

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