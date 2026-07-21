Подрядчик согласился отремонтировать плитку на площади Победы за 34,4 млн рублей

В Калининграде определился подрядчик на ремонт гранитного покрытия на площади Победы. Всего, согласно порталу Госзакупок, в торгах участвовали три компании (их названия на портале не раскрываются и обозначены номерами). Победителем стала компания, снизившая первоначальную цену с 34 600 000 рублей до 34 427 000 рублей. В пресс-службе мэрии уточнили, что победителем торгов стало ООО «Гост», занимавшееся ранее благоустройством пешеходных троп на Верхнем озере.

Как сообщила журналистам глава администрации города Елена Дятлова во вторник, 21 июля, весной другой подрядчик отремонтировал часть площади, расположенную ближе к зданию мэрии.

«Мы поднимали плитку, сделали там бетонное основание и заново положили эту плитку, — напомнила чиновница. — В настоящий момент у нас заключен контракт на оставшуюся часть площади, где мы снова будем поднимать плитку (у нас уже отобран подрядчик). Приведём в порядок, потому что здесь плитка очень сильно разрушена».

Дятлова добавила, что подрядчику предстоит не просто заменить плитку, а также уложить новое основание под нее.

«Будем делать бетонную стяжку, сверху укладывать бетон, потому что, к сожалению, в противном случае нам нужно ремонтные работы делать каждый год», — уточнила она.

Также глава администрации напомнила, что власти намерены «пересмотреть концепцию» центральной части площади.

«Работы, которые мы будем выполнять, носят больше косметический, то есть некапитальный характер, а так как этой площади уже 20 с лишним лет, мы говорили о том, что на будущее нужно смотреть, какие смыслы сюда вложить, нужно ли её переосмыслить и придумать здесь что-то новое», — заключила она.

Ранее глава горадминистрации Елена Дятлова рассказывала, что власти Калининграда не отказались от планов полностью реконструировать площадь Победы, несмотря на то, что в 2026 году на ней вновь проводится лишь текущий ремонт.

Напомним, площадь Победы была благоустроена в 2005 году, к 750-летию Калининграда. Работы по замене повреждённого покрытия проводятся там регулярно на протяжении уже многих лет. В марте 2026 года на ремонт наиболее повреждённых участков плиточного мощения выделяли порядка 3 млн рублей.