В Калининграде главу УК оштрафовали из-за протекающей кровли дома на Харьковской

Руководителя управляющей компании в Калининграде оштрафовали «за ненадлежащее содержание общедомового имущества». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что ООО „ЖЭК № 17“ ненадлежащим образом осуществляет текущее содержание многоквартирного дома по ул. Харьковской в Калининграде, в том числе кровли и чердачного помещения, в результате чего в квартирах происходят затопления и разрушение потолка. По постановлению прокурора района руководитель управляющей компании привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ с назначением штрафа 50 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.

В свою очередь, гендиректор ООО «ЖЭК № 17» Ирина Макарова сообщила «Новому Калининграду», что решить проблему дома на Харьковской своими силами управляющая компания «не имеет возможности». «Кровля требует капитального ремонта. Мы, как управляющая компания, своевременно осуществляем охранные мероприятия и делаем все возможное для устранения протечек. Жилые квартиры не затоплялись, были незначительные протечки только в чердачном помещении, которые своевременно ликвидированы и устранены. Выполнить полностью ремонт крови управляющая компания не имеет возможности, потому что требуется капитальный. К сожалению, мы не можем регулировать порядок его проведения, но неоднократно от нас были направлены уведомления о том, что кровля находится в плохом состоянии, стропильная система подлежит уже разрушению и необходимо проведение капремонта. К сожалению, очередность проведения капремонта формируется самостоятельно правительством независимо от нашего какого-то желания или просьб», — пояснила Ирина Макарова.

Также гендиректор УК сообщила, что назначенный судом штраф она оспаривать не стала. «К сожалению, суды не становятся на сторону управляющих компаний, потому что мы, частные управляющие компании, несем риск предпринимательский, поэтому штраф был полностью оплачен», — отметила Ирина Макарова.