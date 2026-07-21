Из Калининградской области в регионы России отправили 1,5 тыс. тонн свинины и субпродуктов

В июле из Калининградской области в другие регионы России отправили 90 партий свинины и свиных субпродуктов общим весом более 1,5 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты проконтролировали отправку 82 партий свинины и восьми партий свиных субпродуктов. В другие регионы отгрузили 1,4 тыс. тонн мяса свинины, включая полутуши, грудинку, лопатку и окорок, а также около 100 тонн свиных субпродуктов — ног, печени и желудков. Всю продукцию произвели на предприятиях Калининградской области.

«Должностные лица Управления Россельхознадзора при вывозе продукции проверили соответствие груза информации, указанной в компоненте „Меркурий“ ФГИС „ВетИС“ и в ветеринарных сопроводительных документах, дату выработки продукции, ветеринарно-санитарное состояние подконтрольного груза и транспортного средства», — добавили в пресс-службе.

Основными получателями калининградской продукции стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Тверская, Липецкая, Курская и Белгородская области.