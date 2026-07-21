Из Калининградской области в регионы России отправили 1,5 тыс. тонн свинины и субпродуктов

Все новости по теме: Импорт
Из Калининградской области в регионы России отправили 1,5 тыс. тонн свинины и субпродуктов

В июле из Калининградской области в другие регионы России отправили 90 партий свинины и свиных субпродуктов общим весом более 1,5 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты проконтролировали отправку 82 партий свинины и восьми партий свиных субпродуктов. В другие регионы отгрузили 1,4 тыс. тонн мяса свинины, включая полутуши, грудинку, лопатку и окорок, а также около 100 тонн свиных субпродуктов — ног, печени и желудков. Всю продукцию произвели на предприятиях Калининградской области.

«Должностные лица Управления Россельхознадзора при вывозе продукции проверили соответствие груза информации, указанной в компоненте „Меркурий“ ФГИС „ВетИС“ и в ветеринарных сопроводительных документах, дату выработки продукции, ветеринарно-санитарное состояние подконтрольного груза и транспортного средства», — добавили в пресс-службе.

Основными получателями калининградской продукции стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Тверская, Липецкая, Курская и Белгородская области.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в Вконтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter