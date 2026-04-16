В Центральном парке Калининграда в субботу пройдет Пасхальный фестиваль

В субботу, 18 апреля, с 10 до 16 часов в калининградском Центральном парке культуры и отдыха будет проходить Пасхальный фестиваль (0+). Вход свободный. Об этом сообщила Дирекция ландшафтных парков.

Дорогие калининградцы и гости города! Приглашаем вас провести субботний день в атмосфере весны, уюта и радости — всей семьёй. В программе: праздничный концерт, детская зона с играми и анимацией, весёлые конкурсы и подарки, ярмарка мастеров. <...> Берите близких, друзей и хорошее настроение — будет красиво, душевно и по-настоящему празднично«, — уточняется в сообщении.

Организаторами мероприятия выступают АНО «Фестивальная дирекция» при поддержке Правительства Калининградской области и регионального Министерства по культуре и туризму.