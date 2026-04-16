Экспертиза одобрила проект многоквартирного дома на ул. Садовой в Зеленоградске

Проект строительства многоквартирного жилого дома на ул. Садовой в Зеленоградске прошел экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 15 апреля. Документацию для экспертизы подготовили калининградские ООО «АРХПД» и «Сегмент-проект». В качестве экспертной организации выступило ООО «Проэксперт».

Строительством займется ООО «СЗ „Зеленоградск строй“», зарегистрированное на ул. Волонтеров в Зеленоградске. Учредителем и генеральным директором выступает Виталий Данченков. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых помещений.

Дом построят на участке с кадастровым номером 39:05:010321:632, предназначенном под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Его уточненная площадь составляет 2363 кв. м, а стоимость по кадастру — 9,6 млн руб.