УФССП: дорожное предприятие не выплатило диспетчеру 740 тыс. рублей зарплаты

Судебные приставы принудительно взыскали с дорожно-эксплуатационного предприятия деньги, недоплаченные сотруднице-диспетчеру. Общая сумма к возмещению составила порядка 740 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Диспетчер вместе с другими работниками обратилась к дирекции с письмом о неправильном начислении заработной платы — за ночные смены, работу сверхурочно и в отпуске. После этого руководство начало оказывать на женщину психологическое давление, выразившееся в проведении служебных проверок, привлечении к дисциплинарной ответственности и угрозах увольнения по статье. Сотрудница была вынуждена написать заявление на увольнение по собственному желанию, но затем решила добиться справедливости в судебном порядке.

Суд установил факт понуждения гражданки к увольнению, признал незаконным приказ о расторжении трудового договора, восстановил гражданку в должности диспетчера и обязал взыскать с предприятия недоначисленую и невыплаченную зарплату в том числе за время вынужденного прогула.

Исполнительный документ был направлен в региональное УФССП. В качестве принудительной меры судебные приставы арестовали банковские счета организации-должника. Через месяц компания погасила задолженность. Вместе с тем, чтобы снять ограничения со счетов и продолжать беспрепятственно вести хозяйственную деятельность, руководству пришлось оплатить исполнительский сбор 88 тыс. рублей.

Денежные средства перечислилили взыскательнице для восстановления её прав. Сумма исполнительского сбора пополнит консолидированный бюджет страны.