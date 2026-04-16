Госдума приняла закон о системе контроля поставок товаров из ЕАЭС

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о запуске национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) автомобильным транспортом из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Закон подготовлен в рамках реализации плана мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики. Он направлен на повышение собираемости НДС и акцизов, предотвращение ввода товаров в оборот с нарушением требований, а также усиление контроля за движением товаров на всех этапах. Система будет охватывать товары, ввозимые в Россию из стран ЕАЭС по сделкам между импортерами и экспортерами, в том числе действующими от их имени или по их поручению.

Определен и перечень исключений. СПОТ не будет распространяться, в частности, на валюту, ценные бумаги и валютные ценности, дорожные чеки, нефть и нефтепродукты, электроэнергию, товары, перевозимые по трубопроводам, а также на товары для личного пользования, транзитные грузы и иные категории, которые установит правительство РФ.

На первом этапе система затронет товары, ввозимые автомобильным транспортом. В дальнейшем правительство сможет расширить ее применение и на другие виды перевозок. По решению правительства РФ СПОТ может быть распространена на товары, ввозимые в РФ другими видами транспорта.

Как пояснил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР), из-за уклонения от уплаты налогов при ввозе товаров из стран ЕАЭС бюджет недополучает миллиарды рублей, а добросовестные импортеры, которые работают по правилам, оказываются в неравных условиях.

«Система СПОТ как раз направлена на то, чтобы навести порядок на границе. Важно, что документ не создает лишних барьеров для граждан: товары для личных нужд, нефть, электроэнергия и трубопроводный транспорт из-под действия системы выведены. Также учтены особенности Калининградской области. Переходный период до 1 июля 2026 года даст бизнесу время подготовиться: первые три месяца обеспечительный платеж вносить не нужно, система будет работать в тестовом режиме. Честный бизнес получит защиту от недобросовестной конкуренции», — подчеркнул Панеш.

«Дополнительные поступления в федеральный бюджет от уплаты косвенных налогов в связи с внедрением СПОТ могут составить от 50 млрд рублей в 2026 году, 100 млрд рублей в 2027 году и до 150 млрд рублей в год, начиная с 2028 года», — подсчитали в кабмине.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 июля 2026 года за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.