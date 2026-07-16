Проект капремонта школы в Зеленоградске прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта здания и существующего дренажа средней общеобразовательной школы Зеленоградска. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Работы планируют провести на ул. Тургенева, 6. В качестве экспертной организации выступил калининградский Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Проектную документацию готовила компания «Круг» (Калининград). Технический заказчик — МАУ «Служба заказчика Зеленоградского муниципального округа Калининградской области». Указанный застройщик — само образовательное учреждение. Положительное заключение получено 16 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.

В марте 2026 года стало известно, что строительство корпуса средней общеобразовательной школы Зеленоградска отложили на более поздний срок — с 2030 на 2033-2036 годы.

В январе губернатор Алексей Беспрозванных назвал пять школ области, которые начнут ремонтировать в 2026 году. В список вошли старый корпус школы № 1 в Светлогорске, школа в посёлке Зорино под Гвардейском, ШИЛИ, школа № 9 в Калининграде и № 5 в Светлом.