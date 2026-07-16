Калининградские кардиохирурги спасли 11-летнего ребенка с уникально редкой сердечной патологией

В Калининградском федеральном центре высоких медицинских технологий провели уникальную операцию по спасению 11-летнего Никиты из Ивановской области. Как сообщает пресс-служба правительства, у ребенка диагностировали атрезию ствола левой коронарной артерии. Она относится к числу редчайших врожденных пороков сердца, и каждый подобный эпизод в мировой практике описывается как уникальный.

Суть патологии в том, что левая коронарная артерия — магистральный сосуд, питающий сердце, — отсутствует. Как правило, такой порок несовместим с жизнью — дети погибают от внезапной ишемии или инфаркта. Никите повезло: долгое время его сердце снабжалось кровью в обход, по тонкой сети сосудов, идущих от правой коронарной артерии. Однако с ростом организма этих «запасных путей» стало катастрофически не хватать. Мальчик начал жаловаться на боли в груди при беге, одышку и перебои ритма. С каждым днем риск внезапной катастрофы возрастал.

Проблема была настолько сложной, что несколько клиник отказали семье из-за высоких хирургических рисков. Помощь пришла от специалистов из Калининграда. Родители отправили обращение через сайт центра, врачи приняли решение взяться за этот сложнейший случай и дать мальчику шанс на жизнь.

Тактику лечения разрабатывали совместно детские и взрослые кардиохирурги центра. Чтобы снизить нагрузку на детский организм, было решено провести вмешательство на работающем сердце щадящим мини-инвазивным способом через разрез длиной 4-5 см.

«Мы осознавали всю степень ответственности и риска, — прокомментировал главный врач Федерального центра высоких медицинских технологий, руководитель операционной бригады Виктор Цой. — При этом наш центр обладает самым большим в стране опытом подобных вмешательств, хотя мини-инвазивное шунтирование ребенку мы выполняли впервые. В условиях маленького операционного поля, работая с тончайшими сосудами, нужно было сформировать новый путь кровотока для сердца. Каждый шов имел критическое значение, ошибка была недопустима».

В итоге операция прошла успешно. Послеоперационная коронарография подтвердила, что сердце Никиты получает полноценное кровоснабжение, его жизнь вне опасности. Восстановление заняло всего неделю, мальчик уже дома.

По словам врачей, большие нагрузки ему все же противопоказаны, но полноценная жизнь, с активными играми и спортом теперь возможна и безопасна.