В Калининградской области увеличилось количество ДТП на нерегулируемых перекрестках

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В Калининградской области увеличилось количество ДТП на нерегулируемых перекрестках

В Калининградской области за первое полугодие 2026 года на перекрёстках зарегистрировали 197 дорожно-транспортных происшествий, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции в региональном центре ТАСС сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции региона, полковник полиции Виталий Горбачев.

По его словам, наиболее аварийными остаются нерегулируемые перекрестки. В 2025 году на них пришлось 69% всех ДТП на пересечениях дорог. Сейчас Госавтоинспекция выделяет 51 перекрёсток, который требует особого внимания и дополнительных мер безопасности.

«Подавляющее число совершённых нарушений ПДД на перекрёстках — это, в первую очередь, несоблюдение очередности проезда», — отметил Горбачев.

Он также сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года число погибших в ДТП на перекрёстках выросло в пять раз и составило 16 человек. При этом количество раненых снизилось на 2%.

Обеспокоенность, по словам представителя Госавтоинспекции, вызывает ситуация на нерегулируемых перекрёстках. Там произошло 75% всех аварий на пересечениях дорог, а из 16 погибших 13 человек получили смертельные травмы именно на таких участках.

«Эта статистика ещё раз подтверждает, что риск смертельных исходов наиболее высок на нерегулируемых пересечениях дорог», — заявил Горбачев.

Для повышения безопасности в регионе планируется установка светофоров на существующих нерегулируемых перекрёстках, а также комплексов фото- и видеофиксации нарушений.

Как напомнил представитель Госавтоинспекции, в 2025 году ситуация на перекрёстках в регионе улучшилась: количество ДТП снизилось на 14% по сравнению с 2024 годом и составило 388 происшествий, а число пострадавших сократилось на 12%. Однако число погибших осталось на прежнем уровне — 14 человек. В этом же году в РФ в целом на пересечениях дорог произошло более 40 тыс. происшествий, что составило около трети всех аварий, а точнее 2,5 тыс. погибших и более 51 тыс. раненых.

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