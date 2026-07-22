Ярмарка вкусов и город мастеров: в Краснолесье пройдет праздник добрососедства

Фото: администрация Честеровского округа
Фото: администрация Честеровского округа
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Жителей и гостей Нестеровского округа приглашают на ежегодный праздник добрососедства «Соседи-2026» (0+), который пройдет 1 августа в Краснолесье. Об этом сообщила администрация округа на своей странице «ВКонтакте».

В программе запланирована ярмарка «Вкусы Виштынецкой возвышенности» — гастрономический проект, ставший визитной карточкой праздника. Гостей ждут блюда от профессионалов высокой кухни, рецепты которых передаются из поколения в поколение. Еду будут готовить из локальных продуктов. Кроме того, на празднике будет работать «город мастеров» — ремесленные и творческие мастерские.

«Краснолесье — это не только природа, но и богатая история. Отправляйтесь в познавательные прогулки по знаковым местам в сопровождении старожилов, которые знают каждую тропинку и легенду этих лесов. А на тематических лекториях эксперты расскажут об уникальной экосистеме Виштынецкой возвышенности», — добавили в администрации.

Мероприятие начнется в 13:00 у экомузея. Вход свободный.


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