Судья, который вел дело экс-главы администрации Балтийска Мельникова, взял самоотвод

Все новости по теме: Дело против сити-менеджера Балтийска Мельникова и его зама
Судья, который вел дело экс-главы администрации Балтийска Мельникова, взял самоотвод

Судья Балтийского суда Николай Переверзин, рассматривавший уголовное дело экс-главы администрации Балтийска Сергея Мельникова и его зама Максима Коваленко взял самоотвод. Об этом сообщает из суда корреспондент «Нового Калининграда».

Самоотвод судьи связан с тем, что в апреле этого года Переверзин рассматривал другое уголовное дело, в котором также фигурировал заместитель Мельникова Максим Коваленко, и вынес по нему обвинительный приговор, который накануне вступил в силу. По словам Николая Переверзина, поскольку он уже дал оценку ситуации, связанной с Коваленко, то нынешнее дело о взятке между ним и Мельниковым должен рассматривать другой судья.

В свою очередь, все участники процесса — прокуроры, адвокаты и сами подсудимые — высказывались против этого решения, подчеркивая, что по делу уже были допрошены свидетели с обеих сторон. Однако судья после 40-минутного перерыва все же объявил о самоотводе.

Как пояснила «Новому Калининграду» представитель прокуратуры, смена судьи означает, что дело Мельникова будут рассматривать заново, с самого начала, с опросом всех свидетелей.

Напомним, по версии следствия, 15 января 2025 года заместитель главы администрации Балтийского городского округа Максим Коваленко передал главе администрации Сергею Мельникову в его служебном кабинете взятку в размере 575 000 рублей взамен за общее покровительство и попустительство по службе. В начале февраля обоих обвиняемых суд отправил в СИЗО, где они находятся до сих пор.

«Новый Калининград» следит за ходом разбирательства. Читайте наши репортажи с заседаний по ссылке на нашем сайте.



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