Мэрия: площадь Победы закрывается на ремонт

В Калининграде начали подготовку к ремонту площади Победы, территорию огородили по периметру. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации в среду, 22 июля.

На время ремонта пешеходов просят пользоваться обходными маршрутами.

В рамках работ планируется заменить инженерные сети, устроить новое бетонное основание, обновить гранитное покрытие и установить новые фонари. На время ремонта будут отключены фонтаны, а их оборудование демонтируют.

Завершить ремонт площади Победы власти рассчитывают в ноябре 2026 года.

Ранее стало известно, что подрядчик согласился отремонтировать плитку на площади Победы за 34,4 млн рублей. В пресс-службе мэрии уточнили, что победителем торгов стало ООО «Гост», занимавшееся ранее благоустройством пешеходных троп на Верхнем озере.

До этого глава горадминистрации Елена Дятлова рассказывала, что власти Калининграда не отказались от планов полностью реконструировать площадь Победы, несмотря на то, что в 2026 году на ней вновь проводится лишь текущий ремонт.

Напомним, площадь Победы была благоустроена в 2005 году, к 750-летию Калининграда. Работы по замене повреждённого покрытия проводятся там регулярно на протяжении уже многих лет. В марте 2026 года на ремонт наиболее повреждённых участков плиточного мощения выделяли порядка 3 млн рублей (тогда работы выполнила компания «Сервис-Партнер» за 2,3 млн рублей).