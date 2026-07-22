В «Руспродсоюзе» назвали стоимость минимальной продуктовой корзины в Калининградской области

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В «Руспродсоюзе» назвали стоимость минимальной продуктовой корзины в Калининградской области

На сегодняшний день стоимость минимальной месячной продуктовой корзины в Калининградской области составляет 9365,7 руб. Это немногим более 300 рублей в день. Такие данные приводит «ТАСС» со ссылкой на «Руспродсоюз».

Минимальный набор питания на одного человека в среднем по стране обходится в 8 107,15 руб. в месяц, подсчитали в ассоциации. С начала 2026 года сумма выросла на 7,9%.

Отмечается, что дороже всего продукты стоят на Чукотке — 20 689,8 руб. и в Камчатском крае — 13 443,6 руб., дешевле всего — в Мордовии — 6 461,3 руб. и в Саратовской области — 6 624 руб. В то же время стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9 737,4 руб., в Санкт-Петербурге — 9 480,6 руб.

Минимальная продуктовая корзина в Московской области в среднем стоит 8 948,7 руб., в Ленинградской — 9 040,3 руб., в Татарстане — 7 131,5 руб., в Омской области — 7 036,6 руб., в Хабаровском крае — 10 464,8 руб.

В ассоциации уточнили, что в расчёты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

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