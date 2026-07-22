Эксперты назвали проблемы развития туризма в Калининградской области

Высокая стоимость авиабилетов, отсутствие групповых тарифов на перелеты и транспортные ограничения являются проблемами для развития туризма в Калининградской области. Об этом сообщили участники пресс-конференции в РИЦ ТАСС.

По словам эксперта по стратегическому планированию и управлению проектами в сфере туризма Дарьи Шахматовой, новые туристические объекты требуют комплексного развития инфраструктуры: «Когда появляется какой-то объект, к нему постепенно прирастает инфраструктура. Пока ее нет, достаточно сложно привести туда большое количество людей. Есть сложности с логистикой, не всегда просто добраться на общественном транспорте в отдаленные части области, есть сложности даже с мобильным интернетом, не всегда он есть».

Она добавила, что развитие территорий способствует росту их привлекательности. «Мы видим это на примере Железнодорожного. До ремонта квартиры там стоили около 600 тысяч рублей, сейчас — уже по калининградским ценам: 4,5–6 млн рублей. Это говорит о том, что территория развивается», — сказала эксперт.

Председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма области Наталья Немцова отметила, что в регионе начинает развиваться восток, а также замковый и гастрономический туризм. «Восток области очень динамично развивается, развивается инфраструктуру, появляются новые объекты показа, которые являются центрами притяжения дополнительного турпотока. <...> Сейчас очень активно развивается замковый туризм и гастрономический туризм — это две точки притяжения дополнительного потока», — сказала она.

По ее словам, туроператоры регулярно проводят ознакомительные туры для коллег, чтобы новые объекты быстрее включались в экскурсионные маршруты. При этом одной из главных проблем отрасли остается транспортная доступность.

«Для нас существенная проблема — отсутствие групповых тарифов на авиаперевозки. Если раньше мы могли приобрести билеты сразу для наших партнеров, то сейчас, к сожалению, они отсутствуют. В одну покупку можно включить только девять билетов», — рассказала Немцова. Дополнительные трудности создает высокая стоимость авиаперевозок.

Она добавила, что железнодорожное сообщение также не решает проблему из-за высокого спроса: «Продажи открываются за 90 дней, и все билеты фактически сразу выкупаются. В составе восемь вагонов, нам бы хотелось по возможности их [количество] увеличить», — отметила председатель ассоциации.

Напомним, что в начале июня министр культуре и туризму Андрей Ермак сообщал о просадке турпотока на майские праздники, однако сообщал, что власти продолжают рассчитывать на рост турпотока в летний период на 7% по сравнению с прошлым годом. В начале июля он сказал, лето-2026, судя по бронированию отелей, будет менее выгодным для калининградских отельеров по сравнению с прошлым сезоном.

Ранее директор информационного центра туризма области Галина Офицерова в прямом эфире в РИЦ ТАСС заявила, что в первом полугодии 2026 года турпоток в Калининградскую область сократился примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад отмечают в туристско-информационном центре, а также представители гостиничного и ресторанного бизнеса.